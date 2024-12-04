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Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz sıkıyönetim ilan edilen Güney Kore'ye gitti!

Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz sıkıyönetim ilan edilen Güney Kore'ye gitti! Güney Kore'ye tatile giden Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'den haber geldi. Ünlü çiftten Güney Kore'den yeni bir paylaşım geldi.