Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz sıkıyönetim ilan edilen Güney Kore'ye gitti!

Haber Merkezi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil uzun zamandır Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
GÜNEY KORE'DE DOĞUM GÜNÜ
İki ünlü isim doğum günü için Güney Kore'ye gitmişti. Çift Güney Kore'den peş peşe paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün gece sıkıyönetim ilan etmiş ve bu kaldırılmıştı.
Güney Kore'de olan çiftten konuyla ilgili paylaşım geldi.
"HAYAT NORMAL"
Instagram hesabından paylaşım yapan Yiğit Poyraz, "Güney Kore'de hayat normal akışında devam ediyor." yazdı.
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