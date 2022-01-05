Yasmin Erbil'den yatak odası pozu

Yasmin Erbil, bu defa yatak odasından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Erbil, bu defa yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanarak poz veren genç oyuncu, doğal haliyle ise sosyal medyayı salladı.

"KIZIM AÇIK SAÇIK GİYİNMİYOR"

Nergis Kumbasar, daha önce verdiği bir röportajda, iddialı tarzıyla çok konuşulan kızı hakkında açıklamada bulunarak, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor.

"YASMİN'E ANLATTIM"

Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarına baktığımda benim kızımın son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım." demişti.