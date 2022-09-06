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    Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e: Eski halini özledim

    Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, bu defa yayınladığı fotoğraflarla değil babasına yaptığı sitemkar paylaşımla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:09
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    Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e: Eski halini özledim

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

    Mali, LGBT'ye karşı

    Geçtiğimiz gün bir gazeteye röportaj veren Mehmet Ali Erbil, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır." diyerek LGBT bireyler hakkında, "Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız." demişti.

    Yasmin Erbil den babası Mehmet Ali Erbil e: Eski halini özledim #1

    Cem Yılmaz'ı da aşırı bulanlardan

    Erbil, röportajın devamında Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri'ye devletin müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

    Taciz iddiaları bitmiyor

    Son günlerde adı sıkça taciz haberleriyle de anılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, babasının yaptıklarına daha dayanmayarak Erbil hakkında sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

    'Bu halini özledim'

    Babasının, eski bir sözünü yayınlayan Yasmin, paylaşıma 'Bu halini özledim' notunu düştü.

    "Kulağını çekmeye geldim"

    Daha sonra babasını ziyarete giden Yasmin Erbil, babasının evdeki halini paylaşıp, "Kulağını çekmeye geldim." notunu düştü.

    Yasmin Erbil den babası Mehmet Ali Erbil e: Eski halini özledim #2

    Yasmin Erbil den babası Mehmet Ali Erbil e: Eski halini özledim #3

     

    Yasmin Erbil den babası Mehmet Ali Erbil e: Eski halini özledim #4


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