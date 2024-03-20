Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme yaptı: "Şampiyon" "Hırsız damat istemem" diyerek tepki gösteren Mehmet Ali Erbil'e kızından göndermeli paylaşım. Sevgilisi Yiğit Poyraz'la fotoğrafını yayınlayan Erbil, kareye "Şampiyon" notunu düştü.

ensonhaber.com

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki günlerde sevgilisi Gülseren Ceylan ile poz vermiş, samimi açıklamalarda da bulunmuştu.

Ünlü şovmene, kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz’ın yarıştığı Survivor programında bir eve girip hırsızlık yapmasıyla ilgili düşünceleri sorulmuştu.

"Hiç beklemezdim"

Erbil "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi… Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum." diyerek cevap vermişti.

Erbil'in açıklamalarından sonra sosyal medya hesabını sık sık kullanan Yasmin Erbil'den yeni bir paylaşım geldi.

'Şampiyon'

Erbil, Poyraz'la çekilmiş pozunu 'Şampiyon' notuyla paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.