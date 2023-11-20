Yasmin Erbil'den beklenmedik imaj değişikliği: Saç rengi tamamen değişti Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

ensonhaber.com

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor.

İmaj değişti

Bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ünlü isim, bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Saı saçlar gitti

Sarı saçlarından vazgeçen Yasmin Erbil, saçlarını koyu renge boyattı. Ünlü ismin son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.