Yasmin Erbil'den beklenmedik imaj değişikliği: Saç rengi tamamen değişti

ensonhaber.com
Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.
Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor.
İmaj değişti
Bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ünlü isim, bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
Saı saçlar gitti
Sarı saçlarından vazgeçen Yasmin Erbil, saçlarını koyu renge boyattı. Ünlü ismin son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış