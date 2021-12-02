Yasmin Erbil'den göğüs dekolteli fotoğraf

Yasmin Erbil'in gçğüs dekolteli fotoğrafına babası Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi.

Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ın en çok konuşulan fenomenlerinden olan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli yeni bir fotoğraf paylaştı.

BABASI DA YORUM YAZDI

Erbil, göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel fenomenin pozuna, babası Mehmet Ali Erbil'den de kalp ve alev emojisi geldi.

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil'in, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

"BABAM GİBİ EŞ İSTEMEM"

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babası gibi bir erkekle evlenmek istemediği itirafıyla çok konuşulmuştu. Yasmin Erbil, ağır başlı bir erkekle evlenmek istediğini dile getirmişti.