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    Yasmin Erbil'den göğüs dekolteli fotoğraf

    Yasmin Erbil'in gçğüs dekolteli fotoğrafına babası Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 08:13
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 08:45
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    Yasmin Erbil'den göğüs dekolteli fotoğraf

    Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ın en çok konuşulan fenomenlerinden olan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli yeni bir fotoğraf paylaştı.

    BABASI DA YORUM YAZDI

    Erbil, göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel fenomenin pozuna, babası Mehmet Ali Erbil'den de kalp ve alev emojisi geldi.

    İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil'in, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

    "BABAM GİBİ EŞ İSTEMEM"

    Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babası gibi bir erkekle evlenmek istemediği itirafıyla çok konuşulmuştu. Yasmin Erbil, ağır başlı bir erkekle evlenmek istediğini dile getirmişti.

    Yasmin Erbil den göğüs dekolteli fotoğraf #1Yasmin Erbil den göğüs dekolteli fotoğraf #2Yasmin Erbil den göğüs dekolteli fotoğraf #3Yasmin Erbil den göğüs dekolteli fotoğraf #4

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