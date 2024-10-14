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Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündem olan Mehmet Ali Erbil, gündemden düşmüyor.

En son arkadaşına telefonla Mali'nin evini gösteren ve nasıl bir hayatı yaşadığını anlatan Gülseren Ceylan, çok eleştirilmişti.

Erbil'in ailesi tarafından istenilmeyen Gülseren Ceylan'la ilgili bir yorum daha geldi.

"SİNİRLENİYORUM"

Son olarak babasının sevgilisiyle barışmak istese de Gülseren Ceylan’ın bazı paylaşımlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Yasmin Erbil, şöyle konuştu:

“Ona karşı mesafemi koruyorum. Bazı hareketleri sinirlendiriyor beni.”