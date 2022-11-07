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    Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ilginç bir göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:49
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    Yasmin Erbil'den Müge Anlı'ya gönderme

    Sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tuvaletten poz paylaşanlara sitem etmişti

    "Millet gidiyor"

    Anlı, sunucusu olduğu progamda "Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet bu tuvalet! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler.

    "Geri zekalı"

    Bak ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, geri zekalı' diyorum." yorumunda bulunan Müge Anlı'ya, Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'den gönderme geldi.

    "Sorry Müge Anlı"

    Yasmin Erbil, tuvaletten yaptığı bir paylaşıma "Sorry Müge Anlı." yazarak dikkat çekti.

    Yasmin Erbil den Müge Anlı ya gönderme #1

    Yasmin Erbil den Müge Anlı ya gönderme #2


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