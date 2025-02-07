Yasmin Erbil'den Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'a destek gecikmedi

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Ekranların severek ve merakla izlenilen programı Survivor All Star büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne dokunulmazlık oyunu damga vurdu.

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu, Gönüllüler takımı 12-5'lik farkla kazandı. Gönüller takımı dokunulmazlık ödülü olarak çikolatalı krep yedi.

YASMİN'DEN TAM DESTEK

Gönüllüler takımının mutlu anlarını Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaşarak sevgilisi Yiğit Poyraz'a destek verdi.

Yasmin Erbil, Gönüller takımının sevinç çığlıklarıyla dans ettiği anları mavi kalp emojileri paylaştı.