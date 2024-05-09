Yasmin Erbil'den yeni pozlar! Survivor'dan dönen sevgilisi yorum yapmadan geçemedi Aylardır sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan dönmesini bekleyen Yasmin Erbil, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşına kavuşmuştu. Ünlü isim yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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ensonhaber.com

1989-1996 yılları arasında evli kalan şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Instgaram'dan yayınladığı gönderilerle dikkat çeken Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşkla da gündeme gelmeyi başarıyor.

Bir süre ayrı kalan ikili, Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuşmuşlardı.

"Brazilian lolam"

Şu sıra sık sık sevgilisiyle birlikte olan karelerini yayınlayan Erbil, bu kez tek olduğu bir pozunu paylaştı. Sarı tişörtü ve kot şortuyla poz veren Erbil'in paylaşımına sevgilisi kayıtsız kalamadı. Poyraz, sevgilisinin paylaşımına "Brazilian lolam" yorumunu yaptı. Erbil'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.