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    Yasmin Erbil'den yine cesur poz

    Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 12:25
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    Yasmin Erbil'den yine cesur poz

    Göğüs dekolteli kıyafetler giymeyi seven, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

    Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. İddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil’in, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

    "KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"

    Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in giyim tarzıyla alakalı yapılan olumsuz yorumlara, ''Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızımın son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.'' yanıtını vermişti.

    Yasmin Erbil den yine cesur poz #1

    Yasmin Erbil den yine cesur poz #2

    Yasmin Erbil den yine cesur poz #3

    Yasmin Erbil den yine cesur poz #4


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