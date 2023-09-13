Yasmin Erbil'in ev hali Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, evinden paylaşım yaptı.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor.

Diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken Yasmin Erbil, sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile çıktığı 3 aylık aşk tatilinden döndü.

Tek düğmeli hırka

Evine dönen Yasmin Erbil, son paylaşımı yuvasından yaptı. İçine hiçbir şey giymeyen Erbil, tek düğmeli hırka akımına katıldı.

Kıyafetlerinden dekolte seven Yasmin Erbil’in cesur paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü güzele yorum yağdı.