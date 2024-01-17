Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz'ın Aleyna'ya baktığı anlar gündem oldu! Survivor All Star'da yarışma sırasında Aleyna'nın eğildiği sırada arkasında olan Yiğit Poyraz'ın bakışları gündem oldu. Çok konuşulan olayla ilgili Yasmin Erbil'den ve sevgilisinin ailesinden hamle gecikmedi.

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ensonhaber.com

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, bir süredir Yiğit Poyraz ile birlikte.

Survivor All-Star yarışmacısı Yiğit Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade ederek "İlk sefer geldiğimde liseden beri ailemden ayrı yaşadığım için anne, baba, kardeş özlemi çok çekmemiştim. Ama şimdi bir kız arkadaşım ve bir köpeğim var. İkisine olan özlemimi tam olarak yenebilmiş ve adapte olmuş değilim." dedi.

Aleyna'ya bakışı gündem oldu

Sözleriyle gündem olan Yiğit Poyraz, yarışma sırasında Aleyna ile bir karede denk geldi. Aleyna'nın eğildiği sıradaki bakışları gündem olan Yiğit Poyraz'a yorum yağdı.

2021 yılında aşk iddiaları vardı

2021'de birlikte yarışan Aleyna ve Poyraz arasında zaman zaman bir şeyler olduğu ile ilgili iddialar ortaya atılıyordu. Bu iddialar da yeniden konuşulunca Yasmin Erbil ve Poyraz'ın ailesinden hamle gecikmedi.

Ailenin avukatı, çirkin yorumlar ve paylaşımlar için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.