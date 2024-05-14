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Yasmin Erbil'in yeni aşk pozları! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

Yasmin Erbil'in yeni aşk pozları! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı.