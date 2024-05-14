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1989-1996 yılları arasında evli kalan şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.
Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz’la aşk yaşıyor. Yiğit Poyraz’ın yarışmadan elenmesiyle kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini sallıyor.
Survivor ayırmıştı
Sosyal medyada aktif olan genç çift, Yiğit Poyraz’ın Survivor’dan döndüğünden beri tatilde.
İkili, verdikleri yeni aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Her fırsatta çok aşık olduğunu söyleyen Yasmin Erbil’in pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
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