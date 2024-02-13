Yatak sahnesiyle çok konuşulmuştu! Tuba Büyüküstün transparan tarzıyla gündem oldu

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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü yıllar sonra bir araya getiren 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisiyle kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Cesur sahneleri çok konuşulmuştu
Halit Ergenç'le çektiği cesur sahneleri ve sevişme bölümleriyle uzun süre konuşulan Tuba Büyüküstün, ateşli sahnelerinin ardından şimdi de gala tarzıyla gündem oldu.
Mini elbise giydi
Dizisinin galasına siyah transparan mini elbisesiyle katılan Büyüküstün, tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.
Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; ' 'Asil kadın', 'Sade güzel'', 'Bu nasıl bir güzellik ki', 'Güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.
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