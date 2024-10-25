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DHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı'nda bulunan bir turistik otelde, sanatçı Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sahilde gerçekleşen törene Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, çiftin nikah şahitleri olarak katıldı.

BABASI, BİNGÖL'E DEDESİNİN İSTİKLAL MADALYASINI TAKTI

Bingöl’e dedesi Çolak Hüseyin’e ait İstiklal Madalyası, babası Yılmaz Bingöl tarafından takdim edildi, bu anlamlı hediye törene duygusal bir an kattı.

"ŞEHİTLERİMİZ OLDUĞUNDAN SADE BİR TÖREN DÜZENLEDİK"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yavuz Bingöl,

Bugün en mutlu günümüz olmasına rağmen TUSAŞ’taki hain saldırıda şehit olanlara rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu nedenle törenimize biraz buruk bir hava hâkimdi. Dostlarla sakin, sade bir organizasyon düzenledik

ifadelerini kullandı.

İş ve sanat dünyasından pek çok davetlinin katılımıyla nikah töreni samimi bir atmosferde gerçekleşti.