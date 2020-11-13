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    Yavuz Bingöl'ün torun özlemi

    Koronavirüs salgını sebebiyle torurunu göremeyen Yavuz Bingöl, özlemini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 07:45
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:13
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    Yavuz Bingöl'ün torun özlemi

    Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, bir programa konuk oldu. Programda türküler söyleyen sanatçı, aynı zamanda hakkında merak edilenleri de anlattı.

    PANDEMİ DÖNEMİ

    Pandemi sürecinin ilk dönemlerini Ayvalık’ta yalnız başına geçirdiğini söyleyen Bingöl, “O süreci müzikle atlatabildim, bol bol kitap okudum.” dedi.

    "AYNI BEN"

    Pandemi nedeniyle kızı Türkü’nün doğumuna da gidemediğini anlatan Yavuz Bingöl, “Dede olmak nasıl bir duyguymuş?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Torunumu bir kez görebildim. Virüsten dolayı uzak kalmak zorundaydım. Ama kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Aslan benim çocukluğuma benziyor. Allah herkese torun sevgisini nasip etsin.”

    Yavuz Bingöl ün torun özlemi #1

    Yavuz Bingöl ün torun özlemi #2

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