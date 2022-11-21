Yavuz Seçkin: Diva’ya en çok ben dayandım

Yavuz Seçkin: Diva’ya en çok ben dayandım

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, katıldığı bir programda Bülent Ersoy hakkında konuştu.

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin katıldığı bir televizyon programında Bülent Ersoy’u kızdıracak açıklamalar yaptı.

Bir dönem Bülent Ersoy'la program yapan Seçkin "Diva’ya en çok ben dayandım. İzzet Yıldızhan 1 bölüm, Mustafa Keser 1.5 bölüm program yapabildi. 3’üncü bölümü gören tek ben varım." diye konuştu.

"Bülent Hanım korku filmi gibisiniz"

Bir anısını paylaşan ünlü komedyen, "Ekranda magazin tartışıyorduk, Bülent Hanım bize ‘İstediğiniz gibi konuşun’ dedi." Biz başlayınca ‘Bu konu hakkında size konuşmak düşmez’ demez mi! Biraz da sesini yükseltti. ‘Bülent Hanım korku filmi gibisiniz’ dedim. ‘Zat-ı aliniz bilirsiniz’ dedi. Ben

de çıktım” diye konuştu.