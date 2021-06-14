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    Yavuz Seçkin: Göze geldik

    Komedyen ve sunucu Yavuz Seçkin, sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşarak hastanelik olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 07:06
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    Yavuz Seçkin: Göze geldik

    Yavuz Seçkin, evinin bahçesinde kaza geçirdi. Ağaca uzanmak için sandalyeye çıktığını söyleyen Seçkin, sandalyeden düşünce omuriliğinde kırıklar meydana geldi. Hemen hastaneye kaldırılan komedyen, tedavi altına alındı.

    "NAZAR BÖYLE OLUYOR DEMEK Kİ"

    Hayranları için hastaneden için paylaşım yapan Seçkin ,şu notu düştü: “Nazar böyle değiyor demek ki. Evlilik yıldönümümüzde göze geldik herhalde. Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah.”

    Yavuz Seçkin: Göze geldik #1

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