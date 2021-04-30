Yavuz Seçkin'i köpek ısırdı

Köpek ısırdığı için tetanoz aşısı olan Yavuz Seçkin, olayı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Koronavirüs pandemisi dönemini Darıca'da ailesiyle birlikte geçiren komedyen Yavuz Seçkin, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. 52 yaşındaki oyuncu, olayı esprili bir dille takipçilerine anlattı.

"UYARMIŞTIK"

Aşı olurken fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Öncelikle benim bir hayvansever olduğumu hepinizin bilmenizi isterim. Dün Darıca’da başımdan bir olay geçti. Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar.

Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi. Maalesef bu kangal köpeklerden biri, dün beni de ıssırdı. Şükür yanımda çocuklarım, 81 yaşındaki annemiz yoktu.

"BUNA DA ŞÜKÜR"

İstem dışı nahoş olaylar da yaşanabilirdi. Neyse bunu da şükür. Aşımızı olduk, ama tetanoz" ifadelerini kullandı.

"KANGAL ISIRINCA.."

Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma ise "Kangal ısırınca insanda böyle havalandırma delikleri açılabiliyor." notunu düştü.