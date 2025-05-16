Yaz sezonu Fethiye'de açıldı' Oyuncu Gülcan Arslan üstsüz poz verdi

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Son projesini dijitalde yapan ve Serenay Sarıkaya ile 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde kamera karşısına geçen Gülcan Arslan, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Fethiye'de aldı.

YENİ SEZON KARELERİ

Yeni çektirdiği yaz fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, sezonun en iddialı tatil paylaşımlarından birine imza attı.

Zebra desenli ve mor renkli bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkan Arslan, fit vücudu ve dövmeleriyle beğeni topladı. Farklı bir paylaşımında ise pembe bikini tercihiyle dikkat çeken oyuncu, sonrasında bikinisinin üstünü çıkartarak üstsüz poz verdi.