Yaz tatiline doymadı! Fahriye Evcen kot büstiyeriyle tekne pozlarını paylaştı Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla yaptığı tekne tatilinden cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlülerin yaz tatilleri tam gaz devam ediyor.

Kimileri eşleriyle kimileri de arkadaşlarıyla yazı doyasıya yaşıyor.

Bu isimlerden biri de oyuncu Fahriye Evcen.

Eski formuna döndü

Başarılı oyuncu, ilk oğulları Karan'ın ardından Kerem'i kucağına almasının ardından doğum kilolarından kurtulmak için harekete geçti.

Kısa sürede eski formuna kavuşan Evcen, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya doymuyor.

Tekne pozları beğeni aldı

Şimdilerde ise yaz tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Evcen, kot büstiyeriyle teknede pozlar verdi.

Birbirinden cesur kareler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Hayranları beğeni yağdırırken birçok ünlü isim de kayıtsız kalmadı.