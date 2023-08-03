Yaz tatiline doymadı! Fahriye Evcen kot büstiyeriyle tekne pozlarını paylaştı

ensonhaber.com
Ünlülerin yaz tatilleri tam gaz devam ediyor.
Kimileri eşleriyle kimileri de arkadaşlarıyla yazı doyasıya yaşıyor.
Bu isimlerden biri de oyuncu Fahriye Evcen.
Eski formuna döndü
Başarılı oyuncu, ilk oğulları Karan'ın ardından Kerem'i kucağına almasının ardından doğum kilolarından kurtulmak için harekete geçti.
Kısa sürede eski formuna kavuşan Evcen, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya doymuyor.
Tekne pozları beğeni aldı
Şimdilerde ise yaz tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Evcen, kot büstiyeriyle teknede pozlar verdi.
Birbirinden cesur kareler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Hayranları beğeni yağdırırken birçok ünlü isim de kayıtsız kalmadı.