Yaza düğün var! Hakan Aydın'ın annesi İrem Haznedar'a onay verdi

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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ayrılıkları ile de gündemden düşmeyen ikilinin ayrılık sebebinin 'dizideki öpüşme sahnesi' olduğu söylenmişti.

Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

ANNESİ GELİN ADAYINI SEVDİ

Genç model İrem Haznedar ile birlikte olduğu ortaya çıkan Blok3, annesinden de onay aldı.

Gel Konuşalım programının haberine göre, ünlü rapçinin annesi İrem Haznedar'ı çok sevmiş. Gelin adayına evlilik sözü veren annenin yaza düğün planları yaptığı iddia edildi.