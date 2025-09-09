Abone ol: Google News

Yazar Ayşe Kulin'in acı günü! Eşi Engin Baraz hayatını kaybetti

Ünlü yazar Ayşe Kulin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40 yıllık hayat arkadaşı Engin Baraz'ı kaybettiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 06:58
Yayımladığı biyografik eserleri ve romanlarla Türkiye'de çok okunan kitaplar arasına girmiş ve birçok ödülde layık görülmüş Ayşe Kulin, Adı: Aylin, Nefes Nefese, Veda, Sevdalinka ve Kanadı Kırık Kışlar gibi birçok popüler kitabın sahibi.

Şu sıralar zor günler geçiren Ayşe Kulin, 40 yıllık eşinin ölümüyle yıkıldı.

"ENGİN'İMİ KAYBETTİM"

Kulin, 1985’te hayatını birleştirdiği eşi Engin Baraz’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Kulin paylaşımında "1985’den beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin’imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar, ışıklar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.

