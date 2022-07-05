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    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti

    Ünlü yıldız Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kazadan önce büyük bir kavga ettiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 10:55
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    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti

    İngiltere'nin sevilen dizilerinden biri olan 'The Only Way Is Essex'te rol alan Towie'nin yıldızı Yazmin Oukhellou ve sevgilisi Jake McLean, Bodrum'da korkunç bir araba kazası yaptı. Korkunç kaza sonrası ünlü yıldızın sevgilisi Jake McLean hayatını kaybetti. Yaşananların ardından, ikilinin kazadan önce büyük bir kavga ettiği ortaya çıktı.

    Kaza öncesi tartıştılar

    Oukhellou'nun hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ardından da ifadesine başvurulacağı ortaya çıktı. Ünlü yıldızın sevgilisinin alkollü olup olmadığı da otopsi ile ortaya çıkacak.

    The Sun'un iddiasına göre ilişkileri bir küs bir barışık giden çiftin kazadan kısa süre büyük bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti #1

    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti #2

    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti #3

    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti #4

    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti #5

    Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza öncesi kavga etti #6

     

     

     

     


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