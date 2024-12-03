Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle barıştı

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2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen, bu evlilikten 2 çocuk. sahibi olmuştu.

Ünlü çift, iki çocuklarına rağmen 2021 yılında olaylı şekilde boşanmıştı.

O dönem eşinden şiddet gördüğünü ima eden açıklamalar yapan Yeşilmen, evliliğine bir şans daha vererek Akbaş ile barıştı. Ünlü ismin takipçisine verdiği çocuk cevabı da dikkat çekti.

3. ÇOCUK AÇIKLAMASI

Bir takipçisinin "Sen kocanı aşkla sevip çocuk yapmışsın. Bence 3. bebek de gelir" diyen takipçisine "Canım sağ ol inşallah herkes bu aşkı layığıyla taşır" cevabını verdi.

3. çocuğa yeşil ışık yakan Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş'ın yeniden evleneceği iddia ediliyor.