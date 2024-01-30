Yeliz Yeşilmen'in giydiği tayt olay oldu! "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumları yapıldı Siyah bir tayt giyen şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen sosyal medyayı salladı. Yeşilmen'in kıvrımları gündem oldu.

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ensonhaber.com

Sosyal medyanın aktif ünlülerinde iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen özel hayatıyla, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?"

Yeliz Yeşilmen şimdi de paylaşımıyla gündemde. Taytının reklamını yapmak için bowling salonunda bir o yana bir bu yana yürüyerek pozlar veren Yeşilmen'e "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" yorumları geldi.

"Hayır tabii ki doğuştan"

Vücudunun kıvrımlarına inanılmayan Yeşilmen'den hemen açıklama geldi. Ünlü isim, yapılan yoruma dair "Hayır tabii ki doğuştan" yanıtını verdi.

"Erkeklere yakışmıyor"

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yeşilmen, ünlü erkeklerin estetikli halleriyle gündem olmasına dair "Erkeklere yakışmıyor, Türk erkeğine burun dışında estetik yakıştırmıyorum.

Erkek gibi olun ya, erkek adam erkek gibi olur." demişti.