Yeliz Yeşilmen soyuldu

Yeliz Yeşilmen çok kötü bir olay yaşadığını, çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyledi.

Evlendikten sonra ekranlara uzak kalan oyuncu Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu açıkladı.

"EVİM SOYULMUŞ"

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Yeşilmen, “Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş.

"HERKES ONU ARIYOR"

Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum’da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM’den ulaşsın.” dedi.