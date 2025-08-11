Yeliz Yeşilmen yurt dışı tatilini beğenmedi: "Türkiye'nin kıymetini bilelim"

Yazı ailesiyle tatil yaparak geçiren şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor.

Her açıklamasıyla gündem olmayı başaran ünlü isim, çıktığı Amerika tatilinden hiç memnun kalmadığını anlattı.

"ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM"

Yeşilmen; 'Ülkemizin kıymetini bilelim. Biz aç kaldık. Onu bırak kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibi...' diyerek isyan etti.

Geçtiğimiz sene Bodrum hakkında konuşan Yeşilmen, 'Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz' demişti.