Yeliz Yeşilmen'den Hadise övgü: "Kızım çok seksisin" Turneye çıkan ünlü şarkıcı Hadise, konser görüntüleriyle kendisine hayran bırakmya devam ediyor. Hadise'yi gören Yeliz Yeşilmen ise "Hadise, kızım çok seksisin, üstüne tanımıyorum!" dedi.

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Dekolteli sahne kostümleri yüzünden eleştirilen Hadise, konser videolarıyla gündemden düşmüyor.

Hadise, kendisine gelen eleştirel yorumlara inat tarzından ödün vermiyor. Şarkıcıya destek olan Yeliz Yeşilmen Hadise'nin son sahne kostümünü görünce dayanamadı.

"Dekolte giymesini Hadise'ye yakıştırıyorum"

"Dekolte giymesini Hadise'ye yakıştırıyorum" diyen Yeşilmen devamında ise şunları söyledi:

"Amaç şov; anlayın artık!"

"Hadise dışındaki diğer insanlarda bence irrite edici duruyor. Çünkü sahne şov yapmadan sadece soyunup durmak değil. O kıyafetleri giyiyorlarsa, onun altında bir şov olması lazım. Sahnede bir şov olması lazım ki kıyafet basit durmasın. Üzgünüm, Hadise dışındaki herkeste çok basit duruyor. Amaç soyunmak değil, amaç şov; anlayın artık! Hadise, kızım çok seksisin, üstüne tanımıyorum!"