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Haber Merkezi

Bir dönemin en popüler isimlerinden şarkıcı, oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, ekranlara ya da internette yayın yapan bir platforma iş yapmasa da magazin gündeminde her zaman kendine bir yer bulmayı başarıyor.

Açıklamaları ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Yeşilmen, şu sıralar tatilde. Phuket'e giden ünlü isim tatilinden bol bol paylaşım yaptı.

FİL ÖPTÜ

En son bir filin kendisini öptüğü anları yayınlayan Yeşilmen, yayınladığı videoya, "Fillerle dans. Çıkan mucuk sesi fil kardeşimizden gelmektedir, sevgili Tarkan’la da düet yapmış olduk." yazdı.