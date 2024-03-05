Yeliz Yeşilmen'in erkekler ile ilgili sözleriyle gündem oldu! "Faturayı öderse daha erkek hisseder" Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, çiftlere önerilerde bulundu. "Evin faturasını erkek ödesin" diye ünlü oyuncu açıklamalarıyla gündem oldu.

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Özel hayatıyla, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, bu sabah Aramızda Kalmasın'a konuk oldu.

Her zaman açıklamalarıyla gündem olan Yeşilmen, canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu.

"Evin erkeği sensin"

Erkeklerle ilgili konuşan Yeliz Yeşilmen o anlarda, "Ben mesela koltuk takımı, televizyon, alırım evime. İçimden geçen şeyleri alırım ama gider dediğim kısım yani fatura belki koltuk takımından daha az. Ama o ona sorumluluk vermek. Bilsin ki bu evin erkeği sensin, bu evin sorumluluğu sana ait. Belki ev alırım, ama sen bunun geçimini yapacaksın. Zaten o zaman onu daha erkek gibi hissettiren bir şey" dedi.

Kalçasına protez yaptırdığı iddia edilen Yeşilmen, canlı yayında kalçasını elleyerek "Ben protez biliyorum o yüzden yok yok gerçek" diyerek kontrol ettirdi.