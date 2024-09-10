Yeni anne Ezgi Mola'dan Narin tepkisi! "Allah belasını versin" Taze anne ünlü oyuncu Ezgi Mola 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayıyla ilgili paylaşım yaptı. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber Merkezi

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

Narin için başlatılan soruşturma sürerken ünlü isimler de yaşananlara tepki vermeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri de taze anne Ezgi Mola oldu.

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Ünlü oyuncu 'Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin.

"KÜÇÜK ÇOCUĞU GELİN OLARAK HAYAL ETMELERİNİ BERBAT BULUYORUM"

Ayrıca o tabutun üzerine o duvak yerine önlük, oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur.' açıklamasını yaptı.