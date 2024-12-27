Yeni aşıklardan kötü haber geldi! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka birbirlerini sildi

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En son verdiği röportajda "'Adam yok' dedim âlâsını buldum" diyen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan yine yanıldı.

Sancaktutan; 'İnci Taneleri' dizisinde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka ile bir süredir aşk yaşıyordu.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ünlü çift cephesinden herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. Aka ile Sancaktutan, sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.

NİLPERİ'Yİ KISKANDI

Aka'nın Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşması, Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdı. Bu durumun, çiftin arasındaki ilişkiyi sonlandırmasına neden olduğu iddia ediliyor. Ayrılığın, bu video paylaşımından kaynaklandığı öğrenildi.