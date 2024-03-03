Yeni aşka yelken açtı! Cem Yılmaz'ın 13 yaş küçük gizemli sevgilisi Komedyen Cem Yılmaz'ın paylaşımındaki gizemli topuklu ayakkabının sahibinin yeni sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, gönlünü pilates eğitmenine kaptırdı.

ensonhaber.com

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaşadığı aşklarla sıkça adından söz ettiriyor.

Eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu.

Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu.

Topuklu ayakkabı gizem yarattı

Ancak gizemli bir paylaşım, Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından, "O kadar'" notuyla paylaştığı fotoğraftaki topuklu ayakkabının sahibi merak konusu oldu.

Kendini ele verdi

Oklar ise bir süredir barışacakları gözüyle bakılan Sarıkaya'ya çevrildi.

Genç oyuncu Bali'den fotoğraflar paylaşarak karedeki kadının kendisinin olmadığını adeta cevapladı.

Ardından gizemli ayakkabının sahibi yaptığı paylaşımlarla kendini ele vermiş oldu.

Kalp bıraktı

Cem Yılmaz'ın gönlünü, pilates eğitmeni Necla Karahalil'e kaptırdığı belirlendi.

"Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düştüğü son paylaşımıyla öne çıktığı sırada Cem Yılmaz'ın yolladığı kalp emojisi aşkı belgelemiş oldu.

Necla Karahalil kimdir?

Pilates eğitmeni olan Necla Karahalil 1987 yılında Tekirdağ doğumlu.

37 yaşındaki Karahalil, sosyal medya platformu Instagram'da yayınladığı pilates videoları ve sağlıklı yaşam tüyolarıyla tanınıyor.

İkili arasında 13 yaş farkı bulunuyor.