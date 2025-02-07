Yeni aşkını ilan etmişti! İrem Derici gelinlik giydi

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Aşk hayatıyla sık sık gündem olan İrem Derici, yine aşık oldu. Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını sosyal medyada duyurdu.

"Seni, her gece son geceymiş gibi seveceğim" sözleriyle dikkat çeken Derici, paylaştığı aşk dolu fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşklarını ilan eden çift, menajer Özgür Aras'ın doğum günü partisine gelinlik ve damatlıkla katıldı.

Çiftin gelinlik ve damatlık giydiği görüntüler ise sosyal medyada olay oldu.