Yeni baba olan oyuncu Kaan Urgancıoğlu bebeğiyle yürüyüşe çıktı Pınar Deniz ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Yargı dizisinde hayat verdiği Ilgaz karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu, bir süredir beraber olduğu Burcu Denizer ile geçtiğimiz haziran ayında Atina’da hayatını birleştirmişti.

Aralık ayının ilk haftası babalık heyecanı yaşayan Urgancıoğlu, bebeğini kucağına aldıktan sonra hastane önünde açıklama yapmıştı:

"Film izlemek gibiydi"

"Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum." demişti.

Setten arda kalan vaktinin tamamını oğlu ile geçiren Urgancıoğlu, dün 17 günlük olan Ardıç ile doğa yürüyüşüne çıktı.