Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah kendini anlattı: Artık esnemeyi öğrendim Şimdilerde Bihter filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, yeni röportajında kendinden bahsetti.

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Aşk-ı Memnu uyarlaması 'Bihter' filminde başrolde olan Farah Zeynep Abdullah, InStyle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum." diyen oyuncu, bireyselliğine çok düşkün ve kendisinden çok memnun olduğunu söyledi.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"Nostaljiye düşkün bir insan değilim"

"Nostaljiye düşkün bir insan değilim. Eskiyi yüceltmem ve eskinin gereksiz yüceltildiği, kutsandığı ortamlardan kaçınırım.

"Üniversiteden önce çalışmaya başladım"

Üniversiteden önce çalışmaya başladım, reklam müziği seslendirdim, barmaid, garson, kasiyer olarak çalıştım.

Londra’da çalıştığım gece kulübünü temizledikten sonra o yorgunlukla sabaha karşı evde ketçaplı makarna yiyip ‘Tom&Jerry’ izlediğim zamanları unutmuyorum.

Ergenlikteki kızlar endişelendiriyor"

Ergenlikteki kızlar için endişeleniyorum çünkü gelişme çağında her şeyden etkilenmeye açık oluyor insan.

Gerçek olduğunu düşündüğümüz sosyal medya, insanları olmayan bir mükemmelliğe çağırıyor.

Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Her daim aşırı sevgi dolu olmaktansa kendine alan tanımak daha gerçekçi.

Bireyselliğimi kaybetmemeye çalışıyorum. Kendimden memnunum.

"Artık şartlara göre esnemeyi öğrendim."

30’lu yaşlarımı çok beklemiştim, daha güzel dönemler yaşamayı bekliyordum. Ama gördüm ki hayır, hep aynı zorluk seviyesi. Artık şartlara göre esnemeyi öğrendim."

"Aklıma Hande Ataizi geldi"

Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi’nin arası ‘Bihter’ filminin çekimlerinde bozulmuştu.

Filmin aynı zamanda yapımcıları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah, bu konu hakkında da konuştu. Hande Ataizi'ni kadroya kendisinin istediğini söyleyen oyuncu, "Firdevs Hanım için aklıma Hande Ataizi geldi, çok heyecanlandım."