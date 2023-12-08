Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın son pozu olay oldu Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Son günlerde tarzıyla gündemden düşmeyen ve Bihter filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olunca gündem olmuştu.

Dilruba oldu

Rolü için başını örten Abdullah, diziye Dilruba karakteri ile dahil olmuştu.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim, bu defa son pozuyla olay oldu.

Saçlarını kıvırcık yapan Farah Zeynep Abdullah'ın son haline adeta yorum yağdı.

Bebek gibisin'

Ünlü oyuncunun yeni imajı bazı takipçileri tarafından çok beğenildi ve 'Bebek gibisin', 'Çok tatlı olmuşsun' gibi yorumlar geldi.

Bihter, Bergen gibi karakterlere hayat veren ünlü isme bu defa 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?' şeklinde yorum geldi.