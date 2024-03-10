Yeni bir aşka yelken açan Gigi Hadid, saçlarını kesti! İşte yeni imajı...

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Moda haftalarının aranan yüzü Gigi Hadi, yeni imajıyla gündem oldu.
Uzun zamandır kullandığı saçlarına veda eden Gigi, kısa saçlarıyla son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.
Düğün hazırlığı
Son dönemde Bradley Cooper birlikteliğiyle adından söz ettiren ABD'li model Gigi Hadid'in evliliğe hazırlık yaptığı söylendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isme hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
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