Yeni filminde iki erkekle öpüşüyordu! Zendaya rol arkadaşlarını övdü Bir aşk üçgeninin anlatıldığı Challengers filmiyle gündemde olan Zendaya, oyuncu partnerleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

"Challengers"ın başrollerinden biri olan Zendaya, fragman çıktığı günden beri gündemden düşmüyor.

Başrol partnerleri Mike Faist ve Josh O’Connor’la olan öpüşme sahneleri konuşulan Zendaya, bu konuda samimi sözler söyledi.

27 yaşındaki oyuncu, üçlü öpüşme sahnesinin çekimlerinde rol arkadaşlarının, tüm baskıyı üstlerinden aldıklarını söyledi.

"Şanslıyım"

Josh ve Mike'la çalıştığı için şanslı olduğunu söyleyen ünlü isim, çünkü onların "işini kolaylaştırdığını" ve "nazik" olduklarını söyledi.

"İşimizi kolaylaştırdı"

Zendaya, The Sun'a "Sanırım ikisi de çok hoş adamlar olduğu için şanslıyım. Çalışmaları ve zamanları konusunda nazik ve cömert davrandılar, bu da işimizi kolaylaştırdı." açıklamasında bulundu.

Zendaya, filmin duygusal inişli çıkışlı olduğunu ve izleyicilerin izlerken açık fikirli olacağını itiraf etti.