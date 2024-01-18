Yeni gelin şarkıcı Melek Mosso sonunda balayına çıktı! Eşiyle Bali'ye gittiler Kariyerinde olduğu gibi aşk hayatında da basamakları ışık hızında tırmanan Melek Mosso, çıkamadığı balayı tatiline sonunda çıktı.

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Ünlü şarkıcı Melek Mosso iki yıldır birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz ekimde nikah masasına oturmuş ama konser yoğunluğundan balayına çıkamamışlardı.

Bali’ye gittiler

Nihayet beklenen an geldi. Çift balayını geçirmek için Bali’yi tercih etti.

Bir hafta boyunca adada kalıp denizin ve güneşin tadını çıkaracaklar.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Mosso, "2023'de şehit verdik, deprem yaşadık. Çok üzücü bir yılı geride bıraktık.

"Tek olumlu şey evliliğim oldu"

Benim açımdan tek olumlu şey evliliğim oldu. İyi ki de evlendim, çok mutluyum. Yeni yıl hepimize, sağlık, huzur, bereket getirsin. Böyle olaylar bir daha hiç yaşanmasın." demişti.