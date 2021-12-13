Yeni gelinler duymasın! Nilgün Belgün kayınvalidesine bakın ne yapmış...

Sanatçı Nilgün Belgün en büyük pişmanlığı ile şaşırttı. Belgün, eski kayınvalidesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğü için vicdan azabı çektiğini anlattı.

Oyuncu ve şarkıcı Nilgün Belgün, aşk ve evlilik hakkındaki açıklamalarıyla zaman zaman dikkat çekiyor.

"Evlilik insan doğasına aykırı" sözleri ile uzunca bir süre konuşulan Nilgün Belgün, yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

Hürriyet'te "İkilemli" soruları yanıtlayan Nilgün Belgün, pişmanlığını açıkladı.

Nilgün Belgün, "Şimdi dönüp bakınca hangisi daha büyük pişmanlık: Eşinize "erkeğe şiddet" uygulamanız mı, kızdığınız için kayınvalideniz Ayten Alpman'ın kahvesine tükürmeniz mi?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

AYTEN ALPMAN'IN KAHVESİNE TÜKÜRDÜ

Nilgün Belgün, şu yanıtı verdi: "Bir küçük tokattan bir şey olmaz. Tokatın sebebi aldatılmam ve inkar edilmesiyle ilgiliydi. Ama Ayten Abla'nın kahvesine tükürmek hoş değildi. Kızgınlıkla yaptım bir kere, oldu yani. Olmasa iyi olurdu tabii. Söylemesem kimse bilmezdi.







