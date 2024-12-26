Yeni imajı pek beğenilmemişti! Kısa saçlı Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar geldi

Haber Merkezi

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Serenay Sarıkaya, son olarak Mert Demir ile yaşadığı ayrılık ile gündeme gelmişti.

Ayrılıktan sonra radikal bir karar alıp saçlarını kısa kestiren ünlü isim, bir dergi çekimi için yine kamera karşısına geçti.

"YIL BİTMEDEN"

Serenay Sarıkaya 'Yıl bitmeden' notunu düştüğü karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü ismin pozları bu defa pek beğenilmedi.

Güzel oyuncuya; 'saçlarını uzat', 'kısa saç yakışmıyor' gibi yorumlar yapıldı.