Yeni Petek Dinçöz! İmaj değiştiren şarkıcıyı Dilan Polat'a benzettiler Yenilediği imajıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'un son hali Dilan Polat'a benzetildi.

Haber Merkezi

Her zaman popülerliğini koruyan isimlerden 44 yaşındaki Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmuştu.

Sahnelere de geri dönen Dinçöz, gündemden düşmüyor.

ESMER OLDU

Her paylaşımıyla olay yaratan ünlü isim, şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Sarı saçlarını siyaha boyatan ünlü isim, son halini takipçileriyle paylaştı.

"DİLAN SANDIM"

Dinçöz yeni imajını siyah kalp emojisi ile paylaştı. Ünlü ismi görenler ise 'Dilan Polat sandım', 'Bir an Dilan Polat zannettim' yazdı.