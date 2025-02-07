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Yeni rolüne hazırlanıyor! Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu

Yeni rolüne hazırlanıyor! Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Eda Ece'den yeni haberler var. Ünlü oyuncu, Şakir Paşa Ailesi'ne girdi.