Yeni sevgilisi 37 yaş küçük! Madonna sevgilisi Akeem Morris ile görüntülendi Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kendinden 37 yaş küçük yeni sevgilisi Akeem Morris ile el ele kol kola görüntülendi.

Haber Merkezi

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, hem iş hayatına hem de özel hayatına hızlı bir giriş yaptı.

65 yaşındaki pop ikonu Madonna, 28 yaşındaki Jamaika doğumlu futbolcu Akeem ile İtalya'nın Portofino şehrinde görüntülendi.

Haç kolyesini boynundan çıkarmayan Madonna, siyah bir elbise ve dantel eldivenlerle şık bir görünüm sergilerken, Akeem ise rahat bir stil tercih ettiği görüldü.

İTALYA'DA KUTLAMA VAR

Madonna, 66'ncı yaşını 28 yaşındaki Jamaikalı sevgilisi Akeem Morris'le İtalya'da kutlayacak.