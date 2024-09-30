Haber Merkezi
Her sene gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
SERENAY TARZI HEP OLAY
Geceye Serenay Sarıkaya, tarzıyla damga vurdu.
Film Festivali’nin jüri üyesi olan Sarıkaya, vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.
HALAYA GİRDİ
Ödül gecesi sonrası düzenlenen partide halay çeken Serenay, sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun after partide halaya katıldığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Sarıkaya halay çekerken de adeta kendinden geçti.
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