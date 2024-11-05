Yeni yaşını kutlayan oyuncu Pınar Deniz'in doğum günü pastası güldürdü

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17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, şimdilerde bebeklerinin kucaklarına almak için gün sayıyor.

Güzel oyuncu önceki gün 31'nci yaş gününü kutladı. Güzel oyuncu için tam bir 'hamile pastası' yapıldı.

"MİDEM BULANIYOR"

Pastanın üzerine; 'midem bulanıyor', 'anayım ana', 'tost istiyorum' gibi sözler yazıldı. Bir de ünlü ismin çocukluk fotoğrafları konuldu.

"BU ARALAR BEN"

Güzel oyuncu, kardeşinin kendisi için hazırladığı bu pastayı sosyal medya üzerinden paylaşarak 'Bu aralar ben' notunu düştü.