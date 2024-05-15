Yeniden baba olacağı iddia edilmişti! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan hamilelik söylentilerine cevap Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i olarak karşımıza çıkan Özcan Deniz'in baba olacağı iddia edilmişti! Eşi Samar Dadgar, gerçeği açıkladı.

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile olaylı boşanma süreci atlatmıştı.

Ünlü şarkıcı, boşanma sonrası Samar Dadgar'a gönlünü kaptırmıştı.

Hamilelik iddiaları vardı

Deniz, genç modacı Samar Dadgar'la geçtiğimiz ocak ayında evlenmişti. Aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'da bulan Özcan Deniz'in tekrar baba olacağı iddia edilmişti. Çıkan hamilelik iddialarına Dadgar yanıt verdi.

Şimdi ise Samar Dadgar, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 29 yaşındaki moda tasarımcı, "Markama online devam ediyorum. Yeni projelerim var yaz için." dedi.

"Öyle bir şey yok"

Sık sık hakkında çıkan hamilelik haberlerine cevap veren ünlü isim, "Öyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.